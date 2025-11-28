2025-11-28 13:16:23
Παρασκευή, 28/11/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Προετοιμαζόμαστε για την τελική ευθεία πριν το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 1/12, στην ύλη της 2ης ενότητας "Κατοικία" (βλέπουμε και την αντίστοιχη ανάρτηση). Εργασίες για το 1ο μάθημα της 4ης ενότητας "Διατροφή", που ξεκινήσαμε σήμερα, δεν έχουν μπει, ωστόσο μπορούμε να ξαναθυμηθούμε τη γραμματική του, με τη συνδρομή της προηγούμενης ανάρτησης.

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Φιλική Εταιρεία", με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης.

Φυσική: Το ΦΕ2 "Το κύτταρο" θα ολοκληρωθεί στο επόμενο μάθημα, ωστόσο μπορούμε να συμβουλευτούμε την αντίστοιχη ανάρτηση για να ξαναθυμηθούμε όσα συζητήσαμε στην τάξη σήμερα..

