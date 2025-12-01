2025-12-01 17:29:57
Φωτογραφία για Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time...



 Ιστορίες που αγγίζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και κινηματογράφηση υψηλής αισθητικής αποτελούν τη σταθερή ταυτότητα της μυθοπλασίας του MEGA, η οποία και τον Νοέμβριο κέρδισε ξεκάθαρα την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε και στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της δραματικής σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα, καθηλωτικά επεισόδια της κλασικής πλέον κι αγαπημένης «Γης της ελιάς».

Η δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time τον Νοέμβριο και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Η σειρά του MEGA ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της με μέσο όρο 20,2% στο σύνολο και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,8 μονάδες.

Το «Μια Νύχτα Μόνο» πήρε την πρωτιά με 14,9% και στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η σειρά του MEGA άγγιξε 31,1%, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Η «Γη της ελιάς» κατέκτησε τον Νοέμβριο την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης με μέσο όρο 19,3% στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η δραματική σειρά του MEGA άγγιξε ποσοστό 29,8%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Μεγάλο φιλανθρωπικό σόου στον ΑΝΤ1 - Ποιός θα το παρουσιάζει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεγάλο φιλανθρωπικό σόου στον ΑΝΤ1 - Ποιός θα το παρουσιάζει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό
Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Σαρωτικά ποσοστά για «Το Σόι σου» στην prime time — Πώς κινήθηκε η late night ζώνη
Σαρωτικά ποσοστά για «Το Σόι σου» στην prime time — Πώς κινήθηκε η late night ζώνη
Το Beyfortus άλλαξε
Το Beyfortus άλλαξε "σήμανση" στην υποβολή: Τι πρέπει να προσέξουν τα φαρμακεία
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια
Αυτός είναι ο δημοφιλής τραγουδιστής που θα μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω»
Αυτός είναι ο δημοφιλής τραγουδιστής που θα μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω»
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς!
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς!
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»