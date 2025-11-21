2025-11-21 11:31:27
Φωτογραφία για Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;



Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη καταγράφει και αποκαλύπτει νέα στοιχεία για δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης.



- Σοκαριστικές εξελίξεις στο θρίλερ της Ρευματιάς μετά την έρευνα της εκπομπής.

Πηγάδα βάθους 4 μέτρων έκρυβε επί τέσσερα χρόνια το μυστικό της μητέρας.

Η ανώνυμη πληροφορία στο «Τούνελ» και το τηλεφώνημα στις Αρχές...

Η αυτοψία με την κάμερα της εκπομπής στο απροσπέλαστο, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες, σημείο.

Μετέφεραν και έκρυψαν εκεί την άτυχη γυναίκα; Και αν ναι, ποιοι και γιατί;

Τι ανησυχούσε την ίδια πριν εξαφανιστεί;



- Θεσσαλονίκη: Η τραγωδία πίσω από την εξαφάνιση…

Έχασε όλους τους αγαπημένους της. Μοναδική συντροφιά για τη νεαρή γυναίκα η σκυλίτσα της.

Την έχασε και ακολούθησε ο Γολγοθάς της.

Η ανάρτηση στα social media ήταν η αρχή του τέλους…

Μια υπόθεση που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.



Πηγή: tvnea.com
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας
Η σιδηροδρομική σύνδεση με το κέντρο logistics στο Θριάσιο και το σχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Η σιδηροδρομική σύνδεση με το κέντρο logistics στο Θριάσιο και το σχέδιο για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
