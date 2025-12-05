2025-12-05 12:00:20
 Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025  και ώρα 23:00 έως και Κυριακή  7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 03:00, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το Κέντρο Δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης εξοπλισμού   ασφαλείας της πληροφοριακής υποδομής της .

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από την μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες θα επανέλθουν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.






