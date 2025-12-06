Με έντονο ανταγωνισμό κύλησε η χθεσινή μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη, όπου οι εκπομπές που προβάλλονται στα μεγάλα κανάλια κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι οποίες σημείωσαν 12,3%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 7,2%, διατηρώντας σταθερή παρουσία και παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εκπομπές της μεσημεριανής ώρας.

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, όπου το «Live You» σημείωσε 6,2%, ενώ λίγο υψηλότερα κινήθηκε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία κατέγραψε 6,5%.

Στο Open, η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» συγκέντρωσε 4,5%, δείχνοντας αντοχές παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό των ιδιωτικών καναλιών. Στην ΕΡΤ1, η «Ποπ Μαγειρική» ολοκλήρωσε την κατάταξη με 1,9%.

Η μεσημεριανή ζώνη ανέδειξε για ακόμη μια φορά την πρωτοκαθεδρία των ενημερωτικών εκπομπών, ενώ οι ψυχαγωγικές παραγωγές συνεχίζουν να διεκδικούν το δικό τους μερίδιο στο τηλεοπτικό σκηνικό.

