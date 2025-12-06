Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Πρώτη Εικόνα (05:00-06:00)ΣΚΑΪ38,1% Κοινωνία Ώρα MEGAMega17,8% ΣήμεραΣΚΑΪ16,8% Happy DayAlpha15,6% Καλημέρα ΕλλάδαANT19,4% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,5% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha14,4% BuongiornoMega10% Το ΠρωινόANT19% Breakfast @ StarStar8,5% 10 ΠαντούOpen7% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,8% Το Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ12,3%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT112,3% Αλήθειες με τη ΖήναStar7,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ6,5% Live YouΣΚΑΪ6,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,5% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ11,9%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 DealAlpha17,9% Live NewsMega14,7% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha14,6% The ChaseMega12,5% Τροχός της ΤύχηςStar12,4% Rouk ZoukANT18,6% Ελληνική Ταινία (ΣΚΑΪ)ΣΚΑΪ8,6% Cash or TrashStar7,3% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ6,9% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ6,3% 5x5 (Ε)ANT15,4% Στούντιο 4ΕΡΤ14,9% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,7% ΗλέκτραΕΡΤ10,7%Prime TimeΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Το Σόι Σου (Επεισ. 1)Alpha24,6% Το Σόι Σου (Επεισ. 2)Alpha25,3% Ταινία (Mega)Mega11,5% Greece's Next Top ModelStar10,7% The Voice – Best OfΣΚΑΪ9,4% Ποιος Θέλει να Γίνει ΕκατομμυριούχοςANT17,8% Ταινία Alpha10,3% Ταινία Open7,1% Ελληνική Ταινία ANT15,4% Ελληνική Ταινία ΕΡΤ12,3% Αν Υπήρχε Θα Σε ΧώριζαOpen1,5% Στην Πίεση ΕΡΤ10,9%Late NightΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Φως στο ΤούνελMega16% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ8,2% Ταινία (Alpha)Alpha7,5% The 2Night Show (επαν.)ANT13,1%Πηγή: tvnea.com