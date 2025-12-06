Με έντονο ανταγωνισμό και ανακατατάξεις κύλησε η χθεσινή πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, όπου τα ποσοστά στο δυναμικό κοινό ανέδειξαν ξεκάθαρη πρωταγωνίστρια αλλά και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις υπόλοιπες εκπομπές.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία κατέγραψε 14,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δυναμική και τη συνεχή απήχηση στο κοινό. Σημαντικό προβάδισμα που την κρατά στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» του MEGA με 10%.

Η τρίτη θέση ανήκει στο «Πρωινό» του ANT1 με 9%.

Πιο κάτω στην κατάταξη, το «Breakfast @ Star» συγκέντρωσε 8,5%, ενώ το «10 Παντού» στον Open σημείωσε 7%. Λίγο χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 6,8%, καταγράφοντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.







Τέλος, η εκπομπή «Το Πρωίαν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 ολοκλήρωσε τον πίνακα με 2,3%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις στο δυναμικό κοινό.







Η χθεσινή εικόνα επιβεβαιώνει πως η πρωινή ψυχαγωγική μάχη παραμένει έντονη, με τους τηλεθεατές να συνεχίζουν να καθορίζουν τις ισορροπίες μέσα από τις καθημερινές τους επιλογές.

Πηγή: tvnea.com