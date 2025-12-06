tinanantsou.blogspot.gr

Ένας κομήτης εμφανίστηκε στον ουρανό. Και όπως γίνεται συνήθως, πολλοί φοβήθηκαν πως έφτασε το τέλος του χρόνου. Αλλά μετά από δύο εβδομάδες, εξαφανίστηκε τόσο ήσυχα όσο είχε έρθει. Η ζωή και ο θάνατος συνέχισαν να εναλλάσσονται στη Γη. Κάποιοι συλλογίστηκαν την ύπαρξή τους. Και πως κάποτε, σαν τον κομήτη, θα εξαφανιστούν. Η ζωή τους θα ξεχαστεί. Όπως η ζωή του Robert Grainier, του ασήμαντου σιωπηλού υλοτόμου στην ταινία «Όνειρα Τραίνων».Τα «Όνειρα Τραίνων» διηγούνται τη ζωή του Grainier από τις αρχές του 1900 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 στις ΗΠΑ. Τον βλέπουμε να κόβει δένδρα για την κατασκευή του αναπτυσσόμενου σιδηροδρομικού δικτύου. Να βιώνει αλεπάλληλα γεγονότα – από την κακία των ανθρώπων μέχρι τις αναπάντεχες φυσικές καταστροφές και την θλίψη από μια ανείπωτη τραγωδία που σημαδεύει τη ζωή του. Όμως βιώνει και μερικά ευτυχισμένα χρόνια που φώτισαν τη ζωή του, όπως ένας κομήτης φωτίζει το νυχτερινό ουρανό – έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.Σύμφωνα με τον αφηγητή στην ταινία: «Δεν το ήξερε τότε, αλλά πάντα θυμόταν αυτά τα χρόνια ως τα πιο ευτυχισμένα της ζωής του μέχρι που τέλειωσε η ζωή του τόσο ήσυχα όσο είχε ξεκινήσει». Όπως συμβαίνει και με τους περισσότερους ανθρώπους. Ενώ ονειρεύονται και πασχίζουν για κάτι καλύτερο, δεν αντιλαμβάνονται ότι ταυτόχρονα βιώνουν τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής τους. Αλλά η ζωή προχωράει χωρίς να τους υπολογίζει. Παραμένουν στην αφάνεια, κι αν είναι τυχεροί, ίσως βρεθεί κάποιος που θα πει την ιστορία τους. Ή θα τους αναφέρει στην δική του, όπως συμβαίνει και με τους κομήτες.Φωτογραφία του κομήτη C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos). Ανακαλύφθηκε από τον αστρονόμο Ιωάννη Παρασκευόπουλο(*) στις 21 Ιανουαρίου του 1941. Ψάχνοντας ποιός κομήτης θα ταίριαζε χρονικά με τον κομήτη που αναφέρεται φευγαλέα στην ταινία Train Dreams(**) οδηγούμαστε στον κομήτη Παρασκευόπουλος. Αν και στην ταινία ο κομήτης εμφανίζεται μάλλον «ποιητική αδεία» … – (φωτό: University of Chicago Library)(*) Ο Ιωάννης Σ. Παρασκευόπουλος, γνωστός και ως John Paras, γεννήθηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα στον Πειραιά. Σπούδασε και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επίβλεψη του Τιμολέοντα Αργυρόπουλου. Εργάστηκε ως βοηθός εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον βασιλιά Γεώργιο Β’ να παρακολουθεί τα εργαστηριακά του μαθήματα. Η επιστημονική του καριέρα διακόπηκε από τα εννέα (9) χρόνια στρατιωτικής θητείας στον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό τον εμπόδισε να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό με την υποτροφία που είχε κερδίσει το 1912. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του καριέρα με τον βαθμό του υπολοχαγού και τιμήθηκε με πολλά πολεμικά μετάλλια για τις διακρίσεις του σε μάχες στις οποίες συμμετείχε. Τμήμα της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και εργάστηκε ως βοηθός του καθηγητή Δημητρίου Αιγινήτη. Το 1919 πήγε στις ΗΠΑ με διετή υποτροφία. Το 1921, επέστρεψε στην Αθήνα όπου ανέλαβε επικεφαλής του τμήματος αστρονομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με στόχο την κατασκευή ενός μεγάλου τηλεσκοπίου στην Ελλάδα. Ωστόσο, λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας και της πολιτικής αστάθειας που ακολούθησε, έγινε φανερό ότι το μεγάλο τηλεσκόπιο για το αστεροσκοπείο δεν θα υλοποιούνταν. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1923 ο Παρασκευόπουλος δέχτηκε μια προσφορά από τον Harlow Shapley να εργαστεί σε Αστεροσκοπείο του Χάρβαρντ στη Νότια Αφρική. Υπηρέτησε εκεί ως διευθυντής από το 1927 μέχρι το θάνατό του, το 1951. Εκτός από τον κρατήρα Paraskevopoulos στη Σελήνη και τον αστροειδή 5298 Paraskevopoulos, το όνομά του φέρει και ο κομήτης C/1941 B2 (de Kock–Paraskevopoulos που ανακάλυψε το 1941 και ήταν ορατός δια γυμνού οφθαλμού για περίπου δυο εβδομάδες.(**) Την ταινία Train Dreams (2025) σκηνοθέτησε ο Clint Bentley, ο οποίος έγραψε και το σενάριο της ταινίας σε συνεργασία με τον Greg Kwedar. Το σενάριο βασίζεται στη ομώνυμη νουβέλα (2011) του Denis Johnson.πηγές:1. Train Dreams (film) – https://en.wikipedia.org/wiki/Train_Dreams_(film)2. John S. Paraskevopoulos – https://en.wikipedia.org/wiki/John_S._Paraskevopouloshttps://physicsgg.me/