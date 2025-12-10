Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε ξανά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 21,5%. Η σταθερή της πορεία και η εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού την κρατούν με διαφορά στην πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» του Alpha με 18,8%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Την τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέλαβε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 9,8%, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε χαμηλότερα με 7,1%.







Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, το οποίο σημείωσε 7%.

Τέλος, το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com