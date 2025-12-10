2025-12-10 10:38:23
Φωτογραφία για «Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»



Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε ξανά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 21,5%. Η σταθερή της πορεία και η εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού την κρατούν με διαφορά στην πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» του Alpha με 18,8%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Την τρίτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέλαβε η «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 9,8%, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε χαμηλότερα με 7,1%.



Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και το «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, το οποίο σημείωσε 7%.

Τέλος, το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην κορυφή της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης η Super Κατερίνα με δυναμική πρωτιά - Ανεβαίνει το Breakfast@Star
Το απαράδεχτο σχόλιο του Μουρατίδη στην Ελένη Τσολάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το απαράδεχτο σχόλιο του Μουρατίδη στην Ελένη Τσολάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/12/2025)
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι “Αποκαλύψεις” στην κορυφή – Δεν έπεισε ο Πανόπουλος στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”
Οι “Αποκαλύψεις” στην κορυφή – Δεν έπεισε ο Πανόπουλος στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/12/2025)
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Πείραμα: Το ποτήρι κάνει Γιόγκα
Πείραμα: Το ποτήρι κάνει Γιόγκα