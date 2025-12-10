





Την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ANT1, σημειώνοντας 13,5% και αφήνοντας πίσω τους τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8,2%, ενώ ακολούθησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ με 7,1%.

Λίγο πιο πάνω σε σχέση με άλλες παραγωγές της ζώνης κινήθηκε η ΕΡΤ1, καθώς το πρόγραμμα «Pop Μαγειρικής» σημείωσε 5,2%, ξεπερνώντας το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Open «Ώρα για Ψυχαγωγία», το οποίο κατέγραψε 3,5%.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, με ποσοστό 2%. Η παρουσία του Δημήτρη Πανόπουλου στη συγκεκριμένη φόρμα φαίνεται πως δεν κατόρθωσε να πείσει το κοινό, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

Η συνολική εικόνα δείχνει ξεκάθαρη επικράτηση των ενημερωτικών και ερευνητικών formats, με τις υπόλοιπες εκπομπές να κινούνται σε πιο περιορισμένα επίπεδα.

Πηγή: tvnea.com