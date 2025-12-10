





Ο ΣΚΑΪ φαίνεται πως έχει ήδη χαράξει την πορεία της απογευματινής ζώνης για το ξεκίνημα του 2026, επιλέγοντας σταθερότητα αντί για ριζικές ανατροπές. Όπως αναφέρει η Realnews, το κανάλι σχεδιάζει μικρές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα, δίνοντας «ψήφο εμπιστοσύνης» τόσο στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όσο και στο «Το’ χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί ενδεχόμενων διακοπών εκπομπών στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, οι πληροφορίες δείχνουν πως ο σταθμός προκρίνει τη διατήρησή τους στο πρόγραμμα χωρίς αναταράξεις. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά τη ζώνη 17:30 – 19:30, όπου σήμερα προβάλλονται ελληνικές ταινίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Realnews, στο συγκεκριμένο slot θα τοποθετηθεί το νέο μουσικό ριάλιτι Beat my guest. Επειδή η διάρκειά του θα είναι μικρότερη από αυτήν των ταινιών, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επεκταθεί είτε το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» είτε το σατιρικό «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο, που προηγείται του κεντρικού δελτίου.

Με αυτό το σχήμα, ο ΣΚΑΪ θέλει να ενισχύσει τη συνοχή της απογευματινής ζώνης, κρατώντας σταθερούς τους βασικούς της πυλώνες και αξιοποιώντας ένα νέο ψυχαγωγικό format που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» στο πρόγραμμα.

Πηγή: tvnea.com