2025-12-10 16:57:07
Ο ΣΚΑΪ φαίνεται πως έχει ήδη χαράξει την πορεία της απογευματινής ζώνης για το ξεκίνημα του 2026, επιλέγοντας σταθερότητα αντί για ριζικές ανατροπές. Όπως αναφέρει η Realnews, το κανάλι σχεδιάζει μικρές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα, δίνοντας «ψήφο εμπιστοσύνης» τόσο στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όσο και στο «Το’ χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί ενδεχόμενων διακοπών εκπομπών στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, οι πληροφορίες δείχνουν πως ο σταθμός προκρίνει τη διατήρησή τους στο πρόγραμμα χωρίς αναταράξεις. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά τη ζώνη 17:30 – 19:30, όπου σήμερα προβάλλονται ελληνικές ταινίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Realnews, στο συγκεκριμένο slot θα τοποθετηθεί το νέο μουσικό ριάλιτι Beat my guest. Επειδή η διάρκειά του θα είναι μικρότερη από αυτήν των ταινιών, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επεκταθεί είτε το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» είτε το σατιρικό «Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο, που προηγείται του κεντρικού δελτίου.

Με αυτό το σχήμα, ο ΣΚΑΪ θέλει να ενισχύσει τη συνοχή της απογευματινής ζώνης, κρατώντας σταθερούς τους βασικούς της πυλώνες και αξιοποιώντας ένα νέο ψυχαγωγικό format που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» στο πρόγραμμα.



Πηγή: tvnea.com
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Η Γονική αποξένωση και η ερευνώμενη κακοποίηση στο μικροσκόπιο της εκπομπής
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/12/2025)
«Κυρίαρχη η Κοινωνία Ώρα MEGA στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του δυναμικού κοινού»
Ισχυρή μάχη στην απογευματινή ζώνη – Deal και Οικογενειακές Ιστορίες στην κορυφή»
Εκτός εκπομπής σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης- Εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία και κολικό νεφρού
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Θανάσης Παπαθανάσης: «Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο επανεπιβεβαιώνει ότι το ΔΑΚ “Μιχάλης Κούσης” προχωρά με απόλυτη προτεραιότητα»
Κίνηση για τουριστικό τρένο στον Νέστο
«VINYΛΙΟ»: Τα χειρότερα της δεκαετίας του ‘80...
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
Βασικά βήματα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Σόφιας-Σκοπίων
