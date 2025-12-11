Η αγαπημένη εκπομπή «Από το Χωράφι στο Ράφι» για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, πάντα στην ΕΡΤ3, αυτή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 16:30, επιστρέφει με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο διάσημο Αρσενικό Νάξου, τον γευστικό θησαυρό που αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Το Αρσενικό Νάξου είναι το πρώτο και μοναδικό ελληνικό ΠΟΠ τυρί που παρασκευάζεται από απαστερίωτο γάλα. Σκληρό σε δομή και πλούσιο σε αρώματα, με βουτυράτη γεύση πήρε το όνομά του από τα ισχυρά οργανοληπτικά του στοιχεία.

Ταξιδεύουμε στο μεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί των Κυκλάδων και επισκεπτόμαστε δύο παραδοσιακά μητάτα. Ενημερωνόμαστε για τη συνταγή του Αρσενικού και παρακολουθούμε βήμα – βήμα τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής του. Επιπλέον, μαθαίνουμε πώς διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα και η συνέχιση της παραγωγής του προϊόντος στις εναπομείνασες οικοτεχνίες και αποκαλύπτουμε τα μυστικά της σωστής ωρίμανσης.

Συλλέγουμε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η τοπική αιγοπροβατοτροφία και κατανοούμε πώς τα βότανα με τα οποία εκτρέφονται τα ζώα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μικροχλωρίδα, στη γεύση αλλά και στα αρώματα του Αρσενικού. Μοιραζόμαστε την αγωνία των κτηνοτρόφων για τη βιωσιμότητα και διαδοχή του επαγγέλματος και αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Τέλος, διερευνούμε το ζήτημα της πιστοποίησης του Αρσενικού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νάξο, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση της συγκεκριμένης πιστοποίησης μόνο σε παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην ορεινή ζώνη του νησιού.

Έρευνα-παρουσίαση: Λεωνίδας Λιάμης

Σκηνοθεσία: Βούλα Κωστάκη

Επιμέλεια παραγωγής: Αργύρης Δούμπλατζης







Η εκπομπή είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX

Πηγή: tvnea.com