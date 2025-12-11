2025-12-11 10:08:37
Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21.00, μπαίνουμε επίσημα στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου του «The Floor» και οι αναμετρήσεις γνώσεων γίνονται όλο και πιο έντονες. Οι 20 καλύτεροι παίκτες βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στον τελικό. Κάποιοι από αυτούς τόλμησαν και ξεχώρισαν. Άλλοι κρύφτηκαν καλά στις σκιές και κατάφεραν να επιβιώσουν. Ποιοι από αυτούς, όμως, θα «κλέψουν» την παράσταση;

Ο Θεόδωρος έχει αναδειχθεί σε MVP (Most Valuable Player), κατέχοντας συνολικά 54 τετράγωνα και από την αρχή του νέου επεισοδίου δηλώνει αρκετά αγχωμένος. Παρόλα αυτά, επιλέγει να συνεχίσει το παιχνίδι, καλώντας σε αναμέτρηση έναν παίκτη που κρύβει άσο στο μανίκι του: διατηρεί ακέραιο το πεδίο γνώσης με το οποίο ξεκίνησε...

Ακολουθεί μια σειρά δυναμικών αναμετρήσεων, όπου τα δεδομένα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μάλιστα, κάποιοι παίκτες αυξάνουν την κυριαρχία τους στο «The Floor».

Ποιοι παίκτες θα καταφέρουν να μείνουν... όρθιοι μέχρι τέλους και να έρθουν αντιμέτωποι, διεκδικώντας τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου; Ποιοι θα είναι οι 10 που θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ





