





Έληξε η προθεσμίας υποβολής συμμετοχών για τον εθνικό τελικό, και ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες σπεύδουν να καταθέσουν το τραγούδι τους.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com, μερικοί από τους δημιουργούς και ερμηνευτές που έχουν ήδη καταθέσει πρόταση είναι οι εξής:

• Νίκος Γκάνος & Claydee

• Léona

• Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

• Spheyiaa

• Evangelia

• Desi G

• Good Job Nicky

• George Anton

• Σταύρος Πηλιχός

• Joanne

• Δημήτρης Σαμόλης

• Dinamiss

• Revery

• Κωνσταντίνος Θανόπουλος

• ZAF

• Lou is

• Mikay

• Akylas

• Marseaux

• TIANORA

• Markirra

• Γιάννης Λάφης

• Charis Savva

• Αλεξάνδρα Σιετή

• Δήμητρα Σάββα

• Εμμανουέλα Χιωτάκη

• Φανή Μελεμένη

• Μαριέττα Βασιλάκη

• Γιάννης Βασιλώττος

• Alexis Nicolas

• Αλεξάνδρα Κόνιακ

• Dorothea

• Σωτήρης Κωνσταντή

• Μαυρίκιος Μαυρικίου

• Idra Kayne

• Πέννυ Μπαλτατζή

• Χρυσηίδα Γκαγκούτη

• Θοδωρής Νεοφώτιστος

• Mike Vasileiadis

• Nik Arpid

• Orsalios

• Kianna

• Rosanna Mailan

• Stef Magnolia

• Aura & Andreas Habibi

• Deterrents

• Τζένη Γεωργιάδη

• Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης

• Argie Gudo

• Jimmy Sion

• BLΛCKBIRD

• Βίλλυ Ραζή

• Cain Grand

• Dimmy Rizou

• Nafsica

• Λεωνίδας Παντελάκης

• Holly Grace

• KIRKI

• Victoria Anastasia Arvanitis







Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν γνωστά ακόμη περισσότερα ονόματα καλλιτεχνών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Πηγή: tvnea.com