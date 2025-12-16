2025-12-16 14:12:16
Φωτογραφία για Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion



Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.  

Στο νέο trailer που μεταδίδεται ήδη στον αέρα του MEGA, η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.



Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.



Το τηλεοπτικό κοινό είχε τον πρώτο λόγο στο νοσταλγικό Reunion, καθώς επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που συνεχίζουν να προσφέρουν χαμόγελα 20 χρόνια τώρα. Επιπλέον, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα δώσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.



Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι ένα πάρτι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας, θα τραγουδήσουμε ξανά τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με το «Στο Παρά Πέντε» και σφράγισαν τα καλύτερα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της σειράς.  

Εσύ θα λείπεις από αυτό το ανεπανάληπτο Reunion; Ένα χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό δώρο έρχεται την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA!









Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
ΜΜΜ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο και ποιοι μετακινούνται δωρεάν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΜΜ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο και ποιοι μετακινούνται δωρεάν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κρατικές εταιρείες μεταφορών: Ζημιές παρά τις επιχορηγήσεις
Κρατικές εταιρείες μεταφορών: Ζημιές παρά τις επιχορηγήσεις
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» : Η ανακοίνωση του MEGA για την ημερομηνία προβολής του
Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» : Η ανακοίνωση του MEGA για την ημερομηνία προβολής του
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
Tα χριστουγεννιάτικα «όπλα» των καναλιών – Τηλεμαραθώνιος, reunion και εορταστικά επεισόδια
Tα χριστουγεννιάτικα «όπλα» των καναλιών – Τηλεμαραθώνιος, reunion και εορταστικά επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ