2025-11-28 09:25:05
Ισχυρή πρωτιά κατέγραψε στη μεσημεριανή ζώνη ο ΑΝΤ1, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού να σημειώνει 15,6% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή συνέχισε την ανοδική πορεία της, αποσπώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της τηλεθέασης και αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους σταθμούς.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, οι οποίες κατέγραψαν 8,8%.

Ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,2%.

Πιο χαμηλές επιδόσεις καταγράφηκαν για την εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, η οποία σημείωσε 3,3%, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επίσης στον ΣΚΑΪ με 3%.

Στην τελευταία θέση της ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1, η οποία περιορίστηκε στο 2,1%, χωρίς να καταφέρει να προσελκύσει σημαντικό μέρος του δυναμικού κοινού.

Με την πρωτιά του ΑΝΤ1 και τη μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, η μεσημεριανή ζώνη διαμορφώνει ένα ξεκάθαρο σκηνικό, όπου οι «Αποκαλύψεις» κυριαρχούν και θέτουν υψηλά τον πήχη για τις υπόλοιπες εκπομπές.



Πηγή: tvnea.com
