2025-12-17 09:46:10

Τέλος εποχής για το εισητήριο στα μέσα - Το Tap & Pay ισχύει πλέον σε ολόκληρο το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσαςΗ εποχή του χάρτινου εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής έχει πλέον περάσει οριστικά στο παρελθόν. Από τις αρχές του 2025, οι μετακινήσεις σε μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ γίνονται με το νέο σύστημα Tap & Pay, το οποίο επιτρέπει ανέπαφες sidirodromikanea

