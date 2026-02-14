Θανάσης Μαυρομματης : Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών και των υποδομών του τόπου μας.
2026-02-14 14:41:31
πηγη Thanasis Maurommatis
Δύο ουσιαστικές παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σήμερα από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
