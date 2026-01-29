Ο Νίκος Υποφάντης μίλησε για την τρέχουσα επικαιρότητα, την τηλεοπτική ενημέρωση αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα», στην κάμερα του Breakfast@Star. Ο δημοσιογράφος σχολίασε τόσο τη σημαντική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη όσο και την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθινού από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.«Έκανε κάτι μοναδικό ο Γιώργος Παπαδάκης. Ερχόταν σε επαφή με την κοινωνία και τα προβλήματα, τα ιεραρχούσε και όλο αυτό το συνόδευε», είπε αρχικά ο Νίκος Υποφάντης για την απώλεια του δημοσιογράφου.Για τη δική του εκπομπή, ο δημοσιογράφος του Action24 σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη του κοινού αυξάνεται σταδιακά: «Αυτοί που θέλουν να δουν ενημέρωση το πρωί μάς εμπιστεύονται όλο και περισσότερο, πάει από μέρα σε μέρα καλά». Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη συμπαρουσιάστριά του, ξεκαθάρισε πως η χημεία «χτίζεται», τονίζοντας τη σημασία του ρεπορτάζ στο τελικό τηλεοπτικό αποτέλεσμα.Σχολιάζοντας την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού από το «Καλημέρα Ελλάδα», ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε εξαρχής δύσκολο το εγχείρημα της διαδοχής του Γιώργου Παπαδάκη. «Το να αναλάβουνε ο Παναγιώτης και η Άννα την ώρα του Γιώργου Παπαδάκη, το “Καλημέρα Ελλάδα”, ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα από την αρχή και να κρατήσουν και το όνομα. Γιατί ο τηλεθεατής έχει συνηθίσει 34 χρόνια να βλέπει τον Γιώργο Παπαδάκη. Άρα θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο, ο κόσμος να τους συνηθίσει. Προφανώς έκρινε η διοίκηση του ΑΝΤ1 ότι δεν ταιριάζει και αυτό ή αν θα κάνει κάτι διαφορετικό ή αν είναι πανάξια, δεν το συζητάμε, θα κάνει κάτι διαφορετικό από, ότι ακούγεται κι απ’ ότι γράφεται στον ΑΝΤ1».Όσον αφορά το unfollow από την Άννα Λιβαθινού στον Παναγιώτη Στάθη, ο δημοσιογράφος σχολίασε: «Γίνονται κι αυτά. Μάλλον τα έχουν χαλάσει, έτσι; Αυτό μου λες. Και οι κοινές τους; Ε, μάλλον δεν τα πήγανε καθόλου καλά Μάλιστα. Τι να πω τώρα, άστο, ασχολίαστο αυτό».Τέλος, ξεκαθάρισε πως η επαγγελματική μετακίνηση της Άννας Λιβαθινού από το Action24 για να μετακινηθεί στον ΑΝΤ1 ήταν προσωπική της επιλογή: «Κάθε επαγγελματίας δημοσιογράφος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί προτάσεις. Νομίζω ότι επέλεξε η Άννα να το κάνει αυτό, ήταν δικαίωμά της, ήτανε καθαρά θέμα δικό της. Δεν μπορεί να πει κάποιος… Ο σταθμός κάλυψε το κενό αμέσως, γρήγορα και με πολύ καλή, θα λέγαμε, αντικατάσταση, αλλά ο κάθε δημοσιογράφος κάνει τις επιλογές του».Πηγή: tvnea.com