2026-01-30 18:35:34

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από το Σάββατο 31/01/2026 και μέχρι νεωτέρας, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη).Τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους sidirodromikanea

