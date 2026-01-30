2026-01-30 18:35:34
Φωτογραφία για Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από το Σάββατο 31/01/2026 και μέχρι νεωτέρας, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη).Τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους sidirodromikanea
