Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega», το οποίο σημείωσε 23,4%, διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 14,6%, καταγράφοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις και παραμένοντας στη δεύτερη θέση του πίνακα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 11,1%, ενώ λίγο πιο πίσω ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 10,8%.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε το «Ώρα Ελλάδος» με 5,7%, ενώ την εξάδα έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ1 με 3,8%.



