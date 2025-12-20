





Απόλυτη κυριαρχία σημείωσε το «Το Σόι σου VI» στην prime time ζώνη, καθώς προβλήθηκαν δύο επεισόδια που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις του πίνακα τηλεθέασης. Το πρώτο επεισόδιο κατέγραψε 25,4%, ενώ το δεύτερο εκτοξεύτηκε στο 32,4%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική της σειράς στο τηλεοπτικό κοινό.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ταινία «Κουραμπιέδες από Χιόνι» στο Mega με 15,0%, ενώ ακολούθησε το «Greece’s Next Top Model 2025» με 11,7%.

Πιο πίσω κατετάγη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 9,6%, ενώ το «Fast X» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 8,3%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Radio Arvyla (E)» με 7,2% και το «Don’t Forget the Lyrics» με 7,0%.

Χαμηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν ο «Άνθρωπος απ’ τον Βορρά» στο Open με 2,7% και η ταινία «Η Βίλα των Οργίων» στην ΕΡΤ1 με 2,4%, ενώ την κατάταξη έκλεισαν το «Αν Υπήρχες θα σε χώριζα» με 0,9% και «Στην Πίεση» με 0,8%.

Στην πρώτη θέση της late night ζώνης βρέθηκε το «Φως στο Τούνελ», το οποίο κατέγραψε 19,0%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του και στις βραδινές ώρες.

Ακολούθησε η ταινία «American Made» στον ΑΝΤ1 με 9,5%, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον Alpha με 6,9%.

Την κατάταξη συμπλήρωσε το «Η Πόλη του Παραδείσου» με 5,6%.

Πηγή: tvnea.com