Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» στο Mega, το οποίο σημείωσε 18,4%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης και ξεφεύγοντας από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Deal» στον Alpha με 13,6%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Live News» στο Mega με 13,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ενημερωτικών και τηλεπαιχνιδιών.

Στη συνέχεια, το «Rouk Zouk» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 11,1%, ποσοστό που ισοφάρισε με τον «Τροχό της Τύχης» στο Star, ο οποίος σημείωσε επίσης 11,1%.

Ακολούθησε το «Cash or Trash» με 11,1%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κατέγραψαν 9,9%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Στην επόμενη βαθμίδα βρέθηκαν τα «5x5» με 8,1%, ενώ ακολούθησε το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 6,2% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 5,9%.

Πιο πίσω κατετάγησαν οι «Κληρονόμοι» στον ΣΚΑΪ με 5,4%, το «Στούντιο 4» με 4,5%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε το «Το ’χουμε!» με 2,2%.

Την κατάταξη έκλεισε η σειρά «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος», η οποία σημείωσε 1,5%.



Πηγή: tvnea.com
Prime time: Σαρωτικό «Το Σόι σου» – Καθαρή πρωτιά στη late night
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
