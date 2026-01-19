2026-01-19 13:03:18





Ο Γιώργος Λιάγκας καλωσόρισε σήμερα τον Τέρενς Κουίκ στο πλατό του «Πρωινού», σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας συνεργασίας τους. Ο έμπειρος δημοσιογράφος θα συμμετέχει σε επιλεγμένα επεισόδια, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία και τη δυναμική του στον χώρο της ενημέρωσης.



«Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Τέρενς Κουίκ και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που αποδέχτηκες την πρότασή μου. Τι έγινε;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας



Ο Τέρενς Κουίκ απάντησε: «Τι έγινε; Εγώ νόμιζα ότι θα βγω κατά τις 9 η ώρα και αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου εδώ στη HuffPost, οπότε σου μιλάω τώρα με το κινητό τηλέφωνο. Φαντάζομαι ότι από Τετάρτη θα τα πάμε καλύτερα».



«Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ακούγεσαι κανονικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δέχτηκες…» απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον δημοσιογράφο να σημειώνει: «Αλλά είχες πλακώσει μισή ώρα το θέμα του Αγρινίου και λέω άντε επιτέλους πότε θα σταματήσει αυτό το μελό».



«Ε τι να κάνω; Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, στο αίμα σου ρέει η δημοσιογραφία, αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα του Αγρινίου έχει ένα τεράστιο, πέραν του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, και ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ένα ερωτικό τρίγωνο» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ