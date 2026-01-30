





Αλλαγή ώρας σημειώνεται στο πρόγραμμα του Mega για την

ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη. Η εκπομπή του Σαββατοκύριακου μετακινείται νωρίτερα και από αύριο θα προβάλλεται στις 15:20, αντί για τις 15:40 που ξεκινούσε μέχρι σήμερα.

Η Αναστασία Γιάμαλη συνεχίζει να μεταφέρει στους τηλεθεατές τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της επικαιρότητας, με έμφαση στο ρεπορτάζ και την ανάλυση των γεγονότων, δίνοντας πλέον το ενημερωτικό ραντεβού με το κοινό του Mega σε νέα ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά την ώρα έναρξης, χωρίς άλλη διαφοροποίηση στη δομή ή στο περιεχόμενο της εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com