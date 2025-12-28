2025-12-28 11:46:56

Λαμβάνεται με μορφή δισκίου και προορίζεται για τις ασθενείς με την πιο συχνή μορφή της νόσου.



Ένα ερευνητικό (πειραματικό) φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να μειώσει κατά 30% τον κίνδυνο υποτροπής, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.



Το φάρμακο λέγεται giredestrant και λαμβάνεται με τη μορφή δισκίου από το στόμα. Προορίζεται για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς. Είναι η πιο συχνή μορφή της νόσου, καθώς αντιπροσωπεύει το σχεδόν 70% των κρουσμάτων.



Το φάρμακο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο των κλινικών δοκιμών (φάση 3). Δοκιμάστηκε σε 4.170 ασθενείς, που έπασχαν από ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, σταδίων 1 έως 3. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 54 χρόνια. Το 59% είχαν περάσει την εμμηνόπαυση.



Τα ευρήματα της μελέτης που ονομάζεται lidERA, ανακοινώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στο Συμπόσιο του Σαν Αντόνιο για τον Καρκίνο του Μαστού (SABCS).







Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ