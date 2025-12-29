2025-12-29 20:50:58
Επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΟΦ, κ. Σπύρο Σαπουνά, απέστειλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) παραθέτοντας τα πρακτικά της συνάντησης των δύο πλευρών και τα αιτήματα τους, εκφράζοντας παράλληλα, θερμές ευχαριστίες για την εποικοδομητική συζήτηση και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξε ο ίδιος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία, ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Δαραμήλας, η Α’ Αντιπρόεδρος κα. Γκόλφω Γεμιστού, η Νομική Σύμβουλος κα. Χριστίνα Ντάφη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Αθήνας κα. Χριστίνα Σουλιώτη και η δημοσιογράφος κα. Ευρυδίκη Χρήστου.

