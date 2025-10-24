2025-10-24 09:07:28
Σε συνέχεια της συναντήσεώς μας με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, κ. Μανωλόπουλο και σε απάντηση των τεχνικών θεμάτων που μας θέσατε, σας ενημερώσαμε αρχικά για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕ.ΑΥ.Φ.Ε.

 

Διαπιστώθηκε ότι, αν και ένας σημαντικός αριθμός εργοδοτών έχει ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου, εντούτοις δεν τις χρησιμοποιεί.

Επιπλέον, υπάρχουν και εργοδότες που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, γεγονός που τους στερείται  δυνατότητα άμεσης και εύκολης εξυπηρέτησης.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί ταλαιπωρούνται άδικα, είτε πραγματοποιώντας πληρωμές αποκλειστικά σε μία τράπεζα, είτε επιβαρυνόμενοι με υψηλότερες προμήθειες.







Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν αποτελεί πλέον προαιρετική

επιλογή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και άμεση εξυπηρέτηση των

εργοδοτών. Μέσω αυτών, αποφεύγονται καθυστερήσεις και περιττές επιβαρύνσεις

στις πληρωμές τους, ενώ εξασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των

ασφαλιστικών στοιχείων.



Οι φαρμακοποιοί-εργοδότες, αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

μπορούν:

·         Να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών

·         Να λαμβάνουν κωδικό RF για πληρωμές σε ολες τις συστημικές τράπεζες

·         Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τυχόν μεταβολές που αφορούν τη σχέση τους με τους ασφαλισμένους (προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λ.π.)

·         Να έχουν πλήρη και άμεση εικόνα των εισφορών που έχουν καταβάλει, καθώς και των τυχόν εκκρεμοτήτων τους.

 

Παράλληλα το Ταμείο προχωρά στη βελτίωση των υπηρεσιών του με τη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ευχρηστία.



Ήδη έχει πραγματοποιηθεί διασύνδεση με τον e- ΕΦΚΑ ώστε να υπάρχει ενημέρωση για τους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για περαιτέρω διασυνδέσεις με άλλους φορείς, όπως το Ληξιαρχείο και ΕΡΓΑΝΗ, με στόχο την αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών.



Το ΤΕΑΥΦΕ καλεί όλους τους εργοδότες να εγγραφούν άμεσα και να κάνουν συστηματική χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εξυπηρέτησης τους και στη συνολική αποτελεσματικότητα του Ταμείου

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Ντούμας

 


