Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας για τον κίνδυνο λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής λόγω αλλαγής της σύριγγας δοσολογίας στο πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης (Keppra) (φιάλη των 150 ml για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών).

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση μια νέα σύριγγα δοσολογίας των 5 ml που χορηγεί έως και 500 mg πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) και χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών (φιάλη των 150 ml) θα αντικαταστήσει τη σύριγγα δοσολογίας λεβετιρακετάμης των 3 ml, η οποία χορηγεί έως και 300 mg λεβετιρακετάμης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς που δίνουν στο παιδί τους Keppra

Κατά τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση του πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) με τη νέα σύριγγα των 5 ml, ενημερώστε τους φροντιστές σχετικά με την αλλαγή στον όγκο της σύριγγας δοσολογίας. Οι φροντιστές θα πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη σωστή δόση και τον τρόπο μέτρησης της σωστής δόσης με τη σύριγγα των 5 ml. Οι φροντιστές θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθούν σχετικά με τις επιπλέον διαβαθμίσεις των 0,25 ml που διαθέτει η νέα σύριγγα των 5 ml σε σύγκριση με τη σύριγγα των 3 ml.

• Συμβουλεύστε τους φροντιστές να διαβάσουν τις οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) σχετικά με την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων που προκαλεί η υπερδοσολογία λεβετιρακετάμης, καθώς και σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και με το πώς να χρησιμοποιούν και να καθαρίζουν τη σύριγγα.

πηγή: dnews

farmakopoioi