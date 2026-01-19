2026-01-19 15:02:44
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Αλλαγή σύριγγας μέτρησης για το Keppra 150ml-Τί πρέπει να προσέξουν ασθενείς και φροντιστές!



Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας για τον κίνδυνο λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής λόγω αλλαγής της σύριγγας δοσολογίας στο πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης (Keppra) (φιάλη των 150 ml για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών). 

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση μια νέα σύριγγα δοσολογίας των 5 ml που χορηγεί έως και 500 mg πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) και χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών (φιάλη των 150 ml) θα αντικαταστήσει τη σύριγγα δοσολογίας λεβετιρακετάμης των 3 ml, η οποία χορηγεί έως και 300 mg λεβετιρακετάμης. 

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς που δίνουν στο παιδί τους Keppra

 

  

Κατά τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση του πόσιμου διαλύματος λεβετιρακετάμης (Keppra) με τη νέα σύριγγα των 5 ml, ενημερώστε τους φροντιστές σχετικά με την αλλαγή στον όγκο της σύριγγας δοσολογίας. Οι φροντιστές θα πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη σωστή δόση και τον τρόπο μέτρησης της σωστής δόσης με τη σύριγγα των 5 ml. Οι φροντιστές θα πρέπει επίσης να ειδοποιηθούν σχετικά με τις επιπλέον διαβαθμίσεις των 0,25 ml που διαθέτει η νέα σύριγγα των 5 ml σε σύγκριση με τη σύριγγα των 3 ml.

• Συμβουλεύστε τους φροντιστές να διαβάσουν τις οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ) σχετικά με την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων που προκαλεί η υπερδοσολογία λεβετιρακετάμης, καθώς και σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν την περίπτωση, αλλά και με το πώς να χρησιμοποιούν και να καθαρίζουν τη σύριγγα. 

πηγή: dnews

 

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το κόψιμο της Τσολάκη - τα κανάλια δεν έχουν υπομονή...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το "κόψιμο" της Τσολάκη - τα κανάλια δεν έχουν υπομονή...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μύθοι και παρεξηγήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή
Μύθοι και παρεξηγήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
5 ιατρικές εξελίξεις του 2025 που δίνουν νέα ελπίδα σε ασθενείς
Γιώργος Λιάγκας: Την αλλαγή ώρας την έχουμε πληρώσει - Το 9 με 10, συνήθως, μας ταλαιπωρεί...
Γιώργος Λιάγκας: Την αλλαγή ώρας την έχουμε πληρώσει - Το 9 με 10, συνήθως, μας ταλαιπωρεί...
Με special επεισόδιο του «The Voice of Greece» η αλλαγή χρόνου στον ΣΚΑΪ - Αυτοί θα εμφανιστούν στην σκηνή
Με special επεισόδιο του «The Voice of Greece» η αλλαγή χρόνου στον ΣΚΑΪ - Αυτοί θα εμφανιστούν στην σκηνή
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)
Τέρενς Κουίκ σε Γιώργο Λιάγκα: «Νόμιζα ότι θα έβγαινα στις 9 - αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου »
Τέρενς Κουίκ σε Γιώργο Λιάγκα: «Νόμιζα ότι θα έβγαινα στις 9 - αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου »
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
Όταν ο Ακύλας συνάντησε την Παπαρίζου και τον Ρουβά στο The Voice of Greece (video)
Όταν ο Ακύλας συνάντησε την Παπαρίζου και τον Ρουβά στο The Voice of Greece (video)
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων