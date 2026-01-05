2026-01-05 08:02:18
Φωτογραφία για Τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Στάθη και Άννας Λιβαθυνούστον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη



Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, οι νέοι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Το κλίμα στο πλατό ήταν βαρύ, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, σε μια εκπομπή αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη.

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει τον λόγο σημειώνοντας:

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

Να σημειωθεί όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Παπαδάκη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 62, ποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν – Οι 6 κατηγορίες, τα όρια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 62, ποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν – Οι 6 κατηγορίες, τα όρια.
«Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό»: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό»: Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Παπαδάκη: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα - Μου έλεγε ότι όλα αυτά τα χρόνια, είσαι ο διάδοχός μου, θέλω να ‘σαι ο διάδοχός μου
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Θρήνος στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη: Με λυγμούς η αρχισυντάκτριά του
Θρήνος στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη: Με λυγμούς η αρχισυντάκτριά του
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ Α.Ι. ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ Α.Ι. ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
Σε επανάληψη το «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Γιώργο Παπαδάκη – Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
Όταν με ρώτησαν είπα πως δεν χρειάζονται ακρότητες για να επαναφέρουμε το σώμα μας…
Όταν με ρώτησαν είπα πως δεν χρειάζονται ακρότητες για να επαναφέρουμε το σώμα μας…
«Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη με λόγια συγκίνησης»
«Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη με λόγια συγκίνησης»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 και ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 και ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Παπαδάκη