





Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, οι νέοι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, αποχαιρέτησαν συγκινημένοι τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Το κλίμα στο πλατό ήταν βαρύ, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, σε μια εκπομπή αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη.

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει τον λόγο σημειώνοντας:

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

Να σημειωθεί όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Παπαδάκη.

