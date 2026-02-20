2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Και επίσημα ο Νίκος Μουτσινάς στο STAR - Τι θα παρουσιάζει;
Η τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά είναι πλέον επίσημη! Ο δημοφιλής παρουσιαστής αναλαμβάνει τη σκυτάλη του παιχνιδιού λέξεων «Lingo», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία του με το Star Channel. Η επιβεβαίωση ήρθε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου από την εκπομπή Breakfast@Star, βάζοντας τέλος στις πρόσφατες φήμες.

«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo»! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο»

Πώς παίζεται το «Lingo»

Περισσότερες λεπτομέρειες για το concept έδωσε η Λίλυ Πυρράκη, η οποία αποκάλυψε:

«Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι; Εθιστικό».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λίτσα Πατέρα: Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λίτσα Πατέρα: Δεν πήγα στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 γιατί...
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
Σε συζητήσεις με το STAR η Μπέττυ Μαγγίρα - Αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή;
Σε συζητήσεις με το STAR η Μπέττυ Μαγγίρα - Αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή;
Μετρό Καλαμαριάς: Έργο εθνικού επιπέδου και επίσημα η διαμόρφωση της Πόντου - Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση
Μετρό Καλαμαριάς: Έργο εθνικού επιπέδου και επίσημα η διαμόρφωση της Πόντου - Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Καθαρή πρωτιά για Alpha, δεύτερο το Star
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Καθαρή πρωτιά για Alpha, δεύτερο το Star
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: «Star News» στην κορυφή – Μάχη για τη δεύτερη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων των Τεμπών – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων των Τεμπών – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...
Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού