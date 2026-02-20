2026-02-20 11:42:18

Η τηλεοπτική επιστροφή του Νίκου Μουτσινά είναι πλέον επίσημη! Ο δημοφιλής παρουσιαστής αναλαμβάνει τη σκυτάλη του παιχνιδιού λέξεων «Lingo», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία του με το Star Channel. Η επιβεβαίωση ήρθε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου από την εκπομπή Breakfast@Star, βάζοντας τέλος στις πρόσφατες φήμες.



«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo»! It’s official κυρίες και κύριοι. Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει. Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο»



Πώς παίζεται το «Lingo»



Περισσότερες λεπτομέρειες για το concept έδωσε η Λίλυ Πυρράκη, η οποία αποκάλυψε:



«Είναι ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα έχει τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα προσπαθήσουν με ταχύτητα, θα προσπαθήσουν με φαντασία, θα προσπαθήσουν με παρατηρητικότητα να ανακαλύψουν τις λέξεις. Φυσικά εναντίον τους είναι μόνο ο χρόνος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ, ξέρετε τι είναι αυτό το παιχνίδι; Είναι εύκολο, είναι αστείο, είναι ομαδικό αλλά κυρίως ξέρετε τι είναι; Εθιστικό».



