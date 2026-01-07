Την κοινή συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά και της Μαρίας Σολωμού σχολίασε το πρωί της Τετάρτης (7/1) η παρέα του Happy Day, ανοίγοντας μια συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις τους. Το επίκεντρο της κουβέντας αποτέλεσε ο όρος «μπουρδολογία», με τον οποίο ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σχολιασμό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση τοποθέτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου. Η δημοσιογράφος αντέδρασε φέρνοντας ως παράδειγμα τη στήλη σχολιασμού ρούχων που είχε γίνει viral στο «Δέστε Τους» την προηγούμενη δεκαετία.«Μας είπε “μπουρδολόγους”; Όλοι όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά μας είπε “μπουρδολόγους”. Το λέει ποιος, βρε παιδιά;», είπε αρχικά η δημοσιογράφος, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σημειώνει πως πράγματι υπάρχει και αυτό το είδος σχολίου στην τηλεόραση.Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπανώτας στάθηκε στα όσα ειπώθηκαν γύρω από το NLP και την απουσία του Μουτσινά από την τηλεόραση: «Δεν έλυσε τα δικά του (θέματα), ούτε της διπλανής του (σ.σ της Μαρίας Σολωμού) που φωτογραφίζονται μαζί. Δηλαδή να πω “βλέπω δύο ανθρώπους που τα έχουν όλα λυμένα, άρα μπορούν να λύσουν και τα δικά μου”. Ο Νίκος λείπει από την τηλεόραση, έχει ένα ταλέντο που το έχει τσακίσει, κάνει επιτυχίες και πηγαίνει αλλού… τον πιάνει μια τρέλα να τα διαλύσει όλα. Αυτό είναι “τα έχω λύσει;”».Στη συνέχεια, η Τίνα Μεσσαροπούλου πήρε τον λόγο, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που αποχώρησε από την τηλεόραση ο παρουσιαστής: «Ουσιαστικά έψαχνε άλλοθι για να δικαιολογήσει την έξοδό του από την τηλεόραση. Έφυγε από την τηλεόραση, γιατί το ήθελε ή γιατί το ήθελε κάποιος άλλος; Οι συνθήκες τον ανάγκασαν να φύγει, του είπαν: παρακαλώ, τελειώνεις. Αφού σταμάτησε με τον τρόπο που σταμάτησε, νομίζω ότι οι προτάσεις ήταν στο ελάχιστο».Και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Ένας άνθρωπος που έχει κάνει trend εκπομπής τι φοράει ο καθένας, το να μου λέει τους άλλους “μπουρδολόγους”… Εμένα δεν μου λείπει κανείς από την τηλεόραση».Πηγή: tvnea.com