Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 66







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης λειτουργίας του ΚΑΕΦ και της ταχύτερης απονομής της αποζημίωσης στους δικαιούχους, παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΦΣ https://apodosi.pfs.gr/ για τους αποχωρήσαντες συνάδελφους – δικαιούχους ΚΑΕΦ του 2025.







Με Εκτίμηση,





















































