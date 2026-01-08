2026-01-08 11:14:06
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 66
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Ενημέρωση πλατφόρμας ΚΑΕΦ»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης λειτουργίας του ΚΑΕΦ και της ταχύτερης απονομής της αποζημίωσης στους δικαιούχους, παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΦΣ https://apodosi.pfs.gr/ για τους αποχωρήσαντες συνάδελφους – δικαιούχους ΚΑΕΦ του 2025.
Με Εκτίμηση,
farmakopoioi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ