2026-01-09 17:39:29

Με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης ‘Άμεσα-Νέο ξεκίνημα”, Γιώργος Σπύρου, αναφέρει ότι ο προηγούμενος δήμαρχος κόπιασε για να πάρει τη παραχώρηση των αποθηκών από τον ΟΣΕ για πολιτιστικές χρήσεις καθώς και όλου του περιβάλλοντος χώρου, για πάρκινγκ.stereanews.grΌπως τονίζει, μάλιστα, ο κ. Σπύρου, εξασφάλισε και τη χρηματοδότηση της αναπαλαίωσης από το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, περίπου 3 sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ