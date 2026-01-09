2026-01-09 17:45:23

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας επί της πρότασης της εισαγγελέως της έδρας να γίνει δεκτή η παράσταση μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής.larissanet.grΘυμίζουμε πως κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων sidirodromikanea

