Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας επί της πρότασης της εισαγγελέως της έδρας να γίνει δεκτή η παράσταση μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής.larissanet.grΘυμίζουμε πως κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων sidirodromikanea
