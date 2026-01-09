2026-01-09 18:32:12
Φωτογραφία για Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Για λόγους υγείας, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα σήμερα, 9 Ιανουαρίου, καθώς και το προσεχές Σαββατοκύριακο (10-11/1) στο NOX, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσα από βίντεο στα social media, ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη που τον έχει καταβάλει, και οι γιατροί συνέστησαν να πάρει λίγες μέρες ξεκούρασης εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλλει αρκετά.Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ» δήλωσε εμφανώς καταβεβλημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Το νυχτερινό κέντρο, με τη σειρά του, ανακοίνωσε: ««οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στις 9, 10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω ιογενούς λοίμωξης του Αντώνη Ρέμου, κατόπιν ιατρικής οδηγίας».».

Πηγή: tvnea.com
