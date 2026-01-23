Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές: Γιατί δεν φοράμε ζώνες ασφαλείας, ποιος είναι ο κίνδυνος ατυχήματος;
2026-01-23 09:46:08
Τα τρένα έχουν ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων μόνο υψηλότερο από τα αεροπλάνα και τα λεωφορεία, αλλά πολύ χαμηλότερο από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες.Δύο θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία τις τελευταίες 48 ώρες εγείρουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των τρένων. Τα ακριβή αίτια των δύο ατυχημάτων, τα οποία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, παραμένουν ακόμη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΠρωινή ενημερωτική ζώνη – Μεγάλη ανατροπή στα νούμερα τηλεθέασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ