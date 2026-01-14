Η Μαρία Μπακοδήμου βρέθηκε στην κάμερα του «Πρωινό» το πρωί της Τετάρτης 14/01 και μίλησε για τα τηλεοπτικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για το νέο της εγχείρημα, τον Αδύναμο Κρίκο. Η αγαπημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε επίσης στη σύνθεση του J2US, εξηγώντας πώς έχουν εξελιχθεί οι προετοιμασίες για τον νέο κύκλο του δημοφιλούς μουσικού show.«Μου αρέσει πολύ το format. Πάντα μου άρεσε. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό… τον κακό μάλλον. Είναι χαρακτήρας που είναι αυστηρός ο παρουσιαστής κι είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται στο ότι είναι ψαρωτικός κι όλο αυτό είναι χιούμορ», είπε αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου.Πώς θα διαχειριστεί ενδεχόμενα αρνητικά σχόλια; «Έκανα τηλεόραση πριν καν βγει το Χ, οπότε έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να γράψει ό,τι θέλει σε ένα πληκτρολόγιο. Δεν με απασχολεί καθόλου.»Για Αδύναμο Κρίκο«Για αυτό είπα το ναι γιατί είναι αυτό μου ταιριάζει τώρα. Η στιγμή που ήρθε ήταν η καλύτερη. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε βρεθεί να είμαστε αδύναμοι κρίκοι γιατί υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να μην έχεις μεγάλη αυτοεκτίμηση ή μπορεί να σου έχουν συμβεί πολλά στραβά. Δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα», ανέφερε.Το J2US κι ο λόγος που δεν θα παρουσίαζε ξανά πρωινή εκπομπή«Στο J2US έχω περάσει εξαιρετικά. Η κριτική επιτροπή είναι εξαιρετική, είναι παρέα μου. Ο Νίκος Κοκλώνης έχει χιούμορ κι εκφράζει τον εαυτό του πολύ αυθεντικά. Είναι χαριτωμένο να το βλέπεις», είπε η Μαρία Μπακοδήμου και κατέληξε για τον λόγοι που δεν θα έκανε πρωινή εκπομπή:«Πρωινό δεν θα έκανα ξανά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχω διάθεση να βαζανίζομαι.»Πηγή: tvnea.com