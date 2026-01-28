2026-01-28 19:47:58
Φωτογραφία για ECDC: Γιατί έγινε ανάκληση βρεφικού γάλακτος - Τι είναι η τοξίνη σερεουλίδη
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και πότε πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο.

Σε ενημέρωση για τους λόγους παγκόσμιας προληπτικής ανάκλησης βρεφικών γαλακτοκομικών προϊόντων, έπειτα από ανίχνευση τοξίνης Bacillus cereus, προχώρησαν σήμερα οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Στην ενημέρωση επισημαίνεται πως οι ανακλήσεις αρκετών προϊόντων βρεφικής διατροφής (διαφορετικών παρτίδων, προϊόντων και εμπορικών σημάτων) από πολλές χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την ανίχνευση σερεουλίδης, μιας τοξίνης που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία, εμετό και διάρροια.

