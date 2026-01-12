Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Τώρα Μαζί12,5%Mega Σαββατοκύριακο10,8%Καλημέρα7,9%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Χαμογέλα και Πάλι!16,5%Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση14,0%Δεκατιανοί7,2%Καλημέρα είπαμε;3,9%Ραντεβού το ΣΚ (Open)3,6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Τροχός της Τύχης12,2%Το Σόι Σου (επανάληψη)11,4%Ο Μπλοφατζής (STAR)11,4%Traction10,2%Kitchen Lab10,2%Καλύτερα δε γίνεται!10,1%Η κόρη μου η σοσιαλίστρια9,9%Εξελίξεις Τώρα9,5%Δύο Ξένοι (επανάληψη)10,0%Φιλαράκια (7ος κύκλος)7,7%Κωνσταντίνου και Ελένης6,2%Weekend Live4,1%Happy Traveller (επανάληψη)3,9%Στην κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη3,3%Εδώ TV!3,2%Υγεία πάνω απ’ όλα2,3%Ό,τι αξίζει2,4%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Survivor (πρεμιέρα)18,8%Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 1)10,9%Σόι Σου (επανάληψη, 2 επεισόδια)10,5%Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα9,9%Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 2)8,9%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα8,7%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (δεύτερο επεισόδιο)7,8%Μπακαλόγατος (ANT1)7,6%The Roadshow7,3%The 2Night Show6,7%Tracker I & II5,7%Super Μπάλα Live5,3%Αχ! Αυτή η γυναίκα μου (ΕΡΤ1)3,6%Η Μεγάλη Χίμαιρα3,2%Αθλητική Κυριακή3,0%Grande League2,4%Πηγή: tvnea.com