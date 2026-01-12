2026-01-12 11:56:27
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Τώρα Μαζί
12,5%
Mega Σαββατοκύριακο
10,8%
Καλημέρα
7,9%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Χαμογέλα και Πάλι!
16,5%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
14,0%
Δεκατιανοί
7,2%
Καλημέρα είπαμε;
3,9%
Ραντεβού το ΣΚ (Open)
3,6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Τροχός της Τύχης
12,2%
Το Σόι Σου (επανάληψη)
11,4%
Ο Μπλοφατζής (STAR)
11,4%
Traction
10,2%
Kitchen Lab
10,2%
Καλύτερα δε γίνεται!
10,1%
Η κόρη μου η σοσιαλίστρια
9,9%
Εξελίξεις Τώρα
9,5%
Δύο Ξένοι (επανάληψη)
10,0%
Φιλαράκια (7ος κύκλος)
7,7%
Κωνσταντίνου και Ελένης
6,2%
Weekend Live
4,1%
Happy Traveller (επανάληψη)
3,9%
Στην κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη
3,3%
Εδώ TV!
3,2%
Υγεία πάνω απ’ όλα
2,3%
Ό,τι αξίζει
2,4%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Survivor (πρεμιέρα)
18,8%
Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 1)
10,9%
Σόι Σου (επανάληψη, 2 επεισόδια)
10,5%
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα
9,9%
Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 2)
8,9%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα
8,7%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (δεύτερο επεισόδιο)
7,8%
Μπακαλόγατος (ANT1)
7,6%
The Roadshow
7,3%
The 2Night Show
6,7%
Tracker I & II
5,7%
Super Μπάλα Live
5,3%
Αχ! Αυτή η γυναίκα μου (ΕΡΤ1)
3,6%
Η Μεγάλη Χίμαιρα
3,2%
Αθλητική Κυριακή
3,0%
Grande League
2,4%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ