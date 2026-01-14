2026-01-14 10:31:48
Φωτογραφία για Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...

Η prime time ζώνη έκρυβε μεγάλες ανατροπές και εντυπωσιακές επιδόσεις. Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το Survivor με 18,5%. Πολύ κοντά ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο του Στο Παρά Πέντε (Ε) με 18,4%, ενώ το πρώτο επεισόδιο σημείωσε 13,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απήχηση της θρυλικής σειράς.

Οι αγαπημένες σειρές συνεχίζουν να κερδίζουν το κοινό, με το Tο σόι σου (Ε) να σημειώνει 16,5% στο πρώτο επεισόδιο και 13,7% στο δεύτερο, ενώ το Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα  (Ε) κινήθηκε στο 16,4%, καταγράφοντας δυναμική επαναφορά. Το Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα διατήρησε σταθερή παρουσία με 8,9% και 8,9% στα δύο επεισόδια.

Αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις του Tracker II στο 7,4%, του Μίλα μου Βρώμικα στο 8,3%, του Vinylio (Ε) στο 9,6% και των Τα Φαντάσματα (Ε) στο 7,0%. Το The Roadshow (Ε) περιορίστηκε στο 6,2%, ενώ το Ο Άγνωστος Star έφτασε το 6,7%.

Στον αντίποδα, τα ντοκιμαντέρ και οι εκπομπές ρεπορτάζ κινήθηκαν χαμηλά, με το Real View στο 1,6%, το Καλά θα πάει κι αυτό στο 1,6%, το Status Quo στο 2,1%, το Το Παιδί στο 3,5% και την Χτυπνοκάρδια στο Μπέρμπερι Χιλς στο 3,0%, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δύναμη της ψυχαγωγίας στην prime time.



Πηγή: tvnea.com
Grand Hotel: Αλίκη, Πέτρος, Άρης.Τρεις ήρωες, τρεις διαφορετικές συναισθηματικές διαδρομές..
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
«Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι "Αταίριαστοι"»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Home Bar: Προτάσεις για μια γωνιά με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα
AMD ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΝΕΑ AI PC chipsΓΙΑ ΚΆΘΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ gaming στην CES 2026
Συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Πού οφείλεται το άνοιγμα της «ψαλίδας» στα 532 ευρώ - Τι δείχνουν οι πληρωμές του Δεκεμβρίου
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση γερανού πάνω σε τρένο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη
Ενεργοποιήθηκε ο διαγωνισμός για τον τεχνικό σύμβουλο - Τα 62 εκατ. ευρώ και το στοίχημα του «επιτηρούμενου» ΟΣΕ
