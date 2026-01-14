Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day13,0%Κοινωνία Ώρα MEGA11,3%Σήμερα9,0%Ώρα Ελλάδος8,6%Νωρίς – Νωρίς4,5%Καλημέρα Ελλάδα5,4%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αταίριαστοι11,4%Breakfast@Star10,9%Buongiorno10,2%Το Πρωινό9,7%Super Κατερίνα9,7%10 Παντού9,0%Νωρίς – Νωρίς4,5%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αλήθειες με τη Ζήνα15,8%Live You11,5%Αποκαλύψεις8,0%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,3%Ώρα για Ψυχαγωγία2,7%Pop Μαγειρική1,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54DEAL (ΙΧ)16,5%The Chase (Ε)16,1%Οικογενειακές Ιστορίες15,4%Live News14,3%Τροχός της Τύχης12,3%Cash or Trash8,9%Rouk Zouk7,2%Διαχωρίζω τη θέση μου7,0%Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων7,0%Ο Ψεύτης6,9%Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)6,4%Στούντιο 46,4%Το Καφέ της Χαράς (Ε1)6,4%Το Καφέ της Χαράς (Ε2)6,3%Καθαρές Κουβέντες5,3%Το ’χουμε!2,6%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Survivor18,5%Στο Παρά Πέντε (Ε2)18,4%Στο Παρά Πέντε (Ε1)13,6%Το Σόι σου (Ε1)16,5%Το Σόι σου (Ε2)13,7%Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα16,4%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε1)8,9%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε2)8,9%Μίλα μου Βρώμικα8,3%Vinylio (Ε)9,6%Tracker II7,4%Τα Φαντάσματα (Ε)7,0%Ο Άγνωστος (Star)6,7%The Roadshow (Ε)6,2%Το Παιδί3,5%Χτυπνοκάρδια στο Μπέρμπερι Χιλς3,0%Status Quo2,1%Real View1,6%Καλά θα πάει κι αυτό1,6%Πηγή: tvnea.com