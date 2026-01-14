2026-01-14 10:31:48
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day
13,0%
Κοινωνία Ώρα MEGA
11,3%
Σήμερα
9,0%
Ώρα Ελλάδος
8,6%
Νωρίς – Νωρίς
4,5%
Καλημέρα Ελλάδα
5,4%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αταίριαστοι
11,4%
Breakfast@Star
10,9%
Buongiorno
10,2%
Το Πρωινό
9,7%
Super Κατερίνα
9,7%
10 Παντού
9,0%
Νωρίς – Νωρίς
4,5%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αλήθειες με τη Ζήνα
15,8%
Live You
11,5%
Αποκαλύψεις
8,0%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4,3%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,7%
Pop Μαγειρική
1,6%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
DEAL (ΙΧ)
16,5%
The Chase (Ε)
16,1%
Οικογενειακές Ιστορίες
15,4%
Live News
14,3%
Τροχός της Τύχης
12,3%
Cash or Trash
8,9%
Rouk Zouk
7,2%
Διαχωρίζω τη θέση μου
7,0%
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
7,0%
Ο Ψεύτης
6,9%
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
6,4%
Στούντιο 4
6,4%
Το Καφέ της Χαράς (Ε1)
6,4%
Το Καφέ της Χαράς (Ε2)
6,3%
Καθαρές Κουβέντες
5,3%
Το ’χουμε!
2,6%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Survivor
18,5%
Στο Παρά Πέντε (Ε2)
18,4%
Στο Παρά Πέντε (Ε1)
13,6%
Το Σόι σου (Ε1)
16,5%
Το Σόι σου (Ε2)
13,7%
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα
16,4%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε1)
8,9%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε2)
8,9%
Μίλα μου Βρώμικα
8,3%
Vinylio (Ε)
9,6%
Tracker II
7,4%
Τα Φαντάσματα (Ε)
7,0%
Ο Άγνωστος (Star)
6,7%
The Roadshow (Ε)
6,2%
Το Παιδί
3,5%
Χτυπνοκάρδια στο Μπέρμπερι Χιλς
3,0%
Status Quo
2,1%
Real View
1,6%
Καλά θα πάει κι αυτό
1,6%
Πηγή: tvnea.com
