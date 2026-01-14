2026-01-14 10:31:48
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day

13,0%

Κοινωνία Ώρα MEGA

11,3%

Σήμερα

9,0%

Ώρα Ελλάδος

8,6%

Νωρίς – Νωρίς

4,5%

Καλημέρα Ελλάδα

5,4%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αταίριαστοι

11,4%

Breakfast@Star

10,9%

Buongiorno

10,2%

Το Πρωινό

9,7%

Super Κατερίνα

9,7%

10 Παντού

9,0%

Νωρίς – Νωρίς

4,5%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αλήθειες με τη Ζήνα

15,8%

Live You

11,5%

Αποκαλύψεις

8,0%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4,3%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2,7%

Pop Μαγειρική

1,6%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

DEAL (ΙΧ)

16,5%

The Chase (Ε)

16,1%

Οικογενειακές Ιστορίες

15,4%

Live News

14,3%

Τροχός της Τύχης

12,3%

Cash or Trash

8,9%

Rouk Zouk

7,2%

Διαχωρίζω τη θέση μου

7,0%

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

7,0%

Ο Ψεύτης

6,9%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)

6,4%

Στούντιο 4

6,4%

Το Καφέ της Χαράς (Ε1)

6,4%

Το Καφέ της Χαράς (Ε2)

6,3%

Καθαρές Κουβέντες

5,3%

Το ’χουμε!

2,6%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Survivor

18,5%

Στο Παρά Πέντε (Ε2)

18,4%

Στο Παρά Πέντε (Ε1)

13,6%

Το Σόι σου (Ε1)

16,5%

Το Σόι σου (Ε2)

13,7%

Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα

16,4%

Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε1)

8,9%

Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (Ε2)

8,9%

Μίλα μου Βρώμικα

8,3%

Vinylio (Ε)

9,6%

Tracker II

7,4%

Τα Φαντάσματα (Ε)

7,0%

Ο Άγνωστος (Star)

6,7%

The Roadshow (Ε)

6,2%

Το Παιδί

3,5%

Χτυπνοκάρδια στο Μπέρμπερι Χιλς

3,0%

Status Quo

2,1%

Real View

1,6%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,6%

Πηγή: tvnea.com
