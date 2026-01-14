2026-01-14 10:31:49
 Ξεκάθαρη κυριαρχία των τηλεπαιχνιδιών καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με το DEAL (ΙΧ) να περνά πρώτο το νήμα σημειώνοντας 16,5%. Πολύ κοντά βρέθηκε το The Chase (Ε) με 16,1%, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό συνεχίζει να δείχνει σταθερή προτίμηση στο συγκεκριμένο είδος.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν και οι Οικογενειακές Ιστορίες με 15,4%, ενώ το Live News κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας το 14,3%, διατηρώντας τον ενημερωτικό λόγο ανταγωνιστικό μέσα στη ζώνη. Ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 12,3%, χωρίς όμως να μπει στη μάχη της κορυφής.

Σε μεσαία επίπεδα βρέθηκαν το Cash or Trash με 8,9%, το Rouk Zouk με 7,2%, καθώς και το Διαχωρίζω τη θέση μου με 7,0%. Στα ίδια ποσοστά κινήθηκε και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με 7,0%, ενώ ο Ψεύτης κατέγραψε 6,9%.

Χαμηλότερα στη ζώνη κινήθηκαν οι επαναλήψεις και οι εκπομπές λόγου. Το Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) και το Στούντιο 4 σημείωσαν από 6,4%, ενώ Το Καφέ της Χαράς κατέγραψε 6,4% και 6,3% στα δύο επεισόδια. Πιο πίσω βρέθηκαν οι Καθαρές Κουβέντες με 5,3%, ενώ το Το ’χουμε! έκλεισε τη ζώνη με μόλις 2,6%.



Πηγή: tvnea.com
