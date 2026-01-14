2026-01-14 10:31:49
 Ανατροπή καταγράφηκε στη μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» να περνούν καθαρά στην κορυφή, σημειώνοντας 15,8% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη κατέγραψε την καλύτερη επίδοση της ζώνης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με σημαντική διαφορά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Live You με 11,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία και αξιοπρεπή απόδοση, ενώ ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 8,0%, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να απειλήσουν την πρωτιά.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,3%, ενώ χαμηλές πτήσεις κατέγραψαν η «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 2,7% και η «Pop Μαγειρική» (8ος κύκλος), που περιορίστηκε στο 1,6%.

Η εικόνα της μεσημεριανής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη κυριαρχία της Ζήνας, η οποία εκμεταλλεύτηκε τον κατακερματισμό του ανταγωνισμού και πήρε ισχυρό προβάδισμα.



Πηγή: tvnea.com
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
