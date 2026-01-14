2026-01-14 10:48:30

Η έκρηξη εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης στα νοσοκομεία τις τελευταίες εβδομάδες, προφανώς και λόγω του συγχρωτισμού ανθρώπων που βρέθηκαν σε κλειστούς χώρους μέσα στις γιορτές, οδήγησε τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη να παρακαλέσει τους πολίτες, ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να εμβολιαστούν κατά της γρίπης έστω και τώρα καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ «η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά».



Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε αυτήν την ανάρτηση, αφού, όπως ανέφερε, «Στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη». Γι’ αυτό σημείωσε «Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία».



