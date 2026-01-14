2026-01-14 10:48:30
Φωτογραφία για Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Η έκρηξη εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης στα νοσοκομεία τις τελευταίες εβδομάδες, προφανώς και λόγω του συγχρωτισμού ανθρώπων που βρέθηκαν σε κλειστούς χώρους μέσα στις γιορτές, οδήγησε τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη να παρακαλέσει τους πολίτες, ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να εμβολιαστούν κατά της γρίπης έστω και τώρα καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ «η γρίπη θερίζει πραγματικά πλέον είναι κρίμα. Ακόμη και τώρα να το κάνετε θα κάνει μεγάλη διαφορά».

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε αυτήν την ανάρτηση, αφού, όπως ανέφερε, «Στις εφημερίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πλέον υπάρχει τεράστια πίεση από ανεμβολίαστους ανθρώπους με γρίπη». Γι’ αυτό σημείωσε «Είναι κρίμα και να ταλαιπωρείτε τους εαυτούς σας και να επιβαρύνετε το ΕΣΥ, επειδή δεν κάνατε ένα απλό αντιγριπικό εμβόλιο. Ούτε mRNA είναι, ούτε τίποτε, δοκιμασμένο 70 χρόνια. Σας το δίνουμε δωρεάν σε όλα τα φαρμακεία».

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Πρωινή ενημέρωση: Πτώση σε όλη τη ζώνη – Στην πρώτη θέση το Happy Day στον Alpha»
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα: Νέα κωμική σειρά στην ΕΡΤ με γυναικείο πρόσημο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ μοιράζει 40.000 δωρεάν εισιτήρια τρένου για να εξερευνήσετε την Ευρώπη
Η ΕΕ μοιράζει 40.000 δωρεάν εισιτήρια τρένου για να εξερευνήσετε την Ευρώπη
Γρίπη: Αγωνία για την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων – Πότε έρχεται το πικ και η ύφεση
Γρίπη: Αγωνία για την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων – Πότε έρχεται το πικ και η ύφεση
Linux Kernel: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ WINDOWS ΤΟ 2026
Linux Kernel: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ WINDOWS ΤΟ 2026
Γρίπη: «Επέλαση του στελέχους Κ» – Ισχυρές συστάσεις του ΕΟΔΥ
Γρίπη: «Επέλαση του στελέχους Κ» – Ισχυρές συστάσεις του ΕΟΔΥ
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Πρωινή ψυχαγωγία: Ανατροπές στην κορυφή – μπροστά οι “Αταίριαστοι”»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Μεσημεριανή ζώνη: Ανατροπή με ισχυρή πρωτιά για τη Ζήνα»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
«Απογευματινή ζώνη: DEAL και The Chase στην κορυφή – Ισχυρό Live News...»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/1/2026)
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...
Prime Time ζώνη: Το Survivor στην κορυφή έναντι επαναλήψεων...