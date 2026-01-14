2026-01-14 10:31:49
Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τους «Αταίριαστους» να περνούν στην πρώτη θέση σημειώνοντας 11,4% στο δυναμικό κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησε το Breakfast@Star, το οποίο κατέγραψε 10,9%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και μπαίνοντας δυναμικά στη μάχη της κορυφής.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Buongiorno του MEGA με 10,2%, διατηρώντας σταθερή παρουσία, ενώ «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 9,7%, ισόπαλο με τη «Super Κατερίνα», που κινήθηκε στα ίδια επίπεδα. Πολύ κοντά βρέθηκε και το «10 Παντού» με 9,0%, δείχνοντας ότι η ζώνη παρέμεινε εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Στην ουρά του πίνακα βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με 4,5%, χωρίς να καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό των υπόλοιπων εκπομπών.

Η εικόνα της ζώνης αποτυπώνει έντονο κατακερματισμό και συνεχείς εναλλαγές θέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωινή ψυχαγωγία παραμένει ανοιχτό παιχνίδι, χωρίς σταθερό φαβορί τελικά...



Πηγή: tvnea.com
