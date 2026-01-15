





Η πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέγραψε ξεκάθαρες διακυμάνσεις, με μία επίδοση να ξεχωρίζει αρνητικά. Στην κορυφή βρέθηκε η Κοινωνία Ώρα MEGA με 16,6%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη ζώνη και ανοίγοντας καθαρή ψαλίδα από τον ανταγωνισμό. Ακολούθησε το Happy Day με 15,3%, διατηρώντας σταθερά υψηλή δυναμική και παραμένοντας βασικός πόλος τηλεθέασης.

Στην τρίτη θέση κινήθηκε το Σήμερα με 10,5%, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αλλά χωρίς τη δυναμική των πρώτων δύο. Πιο χαμηλά βρέθηκε η Ώρα Ελλάδος με 8,3%, ενώ το Νωρίς – Νωρίς περιορίστηκε στο 4,3%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις.

Το σοκ της ζώνης ήρθε από το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο κατέρρευσε στο 3,7%, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό και προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τη συνέχεια...

Πηγή: tvnea.com