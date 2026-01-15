Η Liafarm, σε συνεργασία με τη Bionat, διοργανώνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Γαστρεντερικές Ενοχλήσεις στο Φαρμακείο: Σύγχρονες Λύσεις με Ιατρική Καθοδήγηση”

Ο κεντρικός ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι ο Ζιωγανάς Βασίλειος, Ειδικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, ο οποίος θα παρουσιάσει πρακτικές και επιστημονικές λύσεις, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη του φαρμακοποιού στην καθημερινή επαφή με τον ασθενή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Liafarm Ι. Κρανιδιώτη 3, Πυλαία, Θεσσαλονίκη στις 18:00 το απόγευμα.

Με το πέρας της ομιλίας, θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.







