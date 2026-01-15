2026-01-15 09:03:36
Η Liafarm, σε συνεργασία με τη Bionat, διοργανώνει την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Γαστρεντερικές Ενοχλήσεις στο Φαρμακείο: Σύγχρονες Λύσεις με Ιατρική Καθοδήγηση”

Ο κεντρικός ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι ο Ζιωγανάς Βασίλειος, Ειδικός Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, ο οποίος θα παρουσιάσει πρακτικές και επιστημονικές λύσεις, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη του φαρμακοποιού στην καθημερινή επαφή με τον ασθενή.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Liafarm Ι. Κρανιδιώτη 3, Πυλαία, Θεσσαλονίκη στις 18:00 το απόγευμα.

Με το πέρας της ομιλίας, θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.




Σήμερα (12/1) το νέο Webinar της Liafarm σε συνεργασία με τη Lilly Φαρμασερβ
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Σεμινάριο Liafarm x Servier την Τετάρτη 26/11
11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία»
Προ-σχετικιστικές υποψίες περί της καμπυλότητας του χωροχρόνου
Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!
Κωνσταντίνος Γουλιανός (1935-2026)
HP EliteBoard G1a:ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΙΣΧΥΡΟ PC ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ CES 2026
Shunya Mudra, η που mudra βοηθά στη δημιουργία ενός νοητικού και σωματικού περιβάλλοντος ανοιχτωσιάς και ευρυχωρίας.
