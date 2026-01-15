Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώθηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με μία εκπομπή να ξεχωρίζει και τις υπόλοιπες να παλεύουν για τις εντυπώσεις. Στην κορυφή βρέθηκε η Super Κατερίνα με 13,4%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και κρατώντας με άνεση τα ηνία της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Buongiorno με 10,7%, καταγράφοντας σταθερά διψήφια επίδοση και παραμένοντας βασικός ανταγωνιστής της κορυφής. Πολύ κοντά βρέθηκε το Το Πρωινό με 10,4%, σε μια μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να απειλεί την πρωτιά.

Λίγο πιο πίσω κινήθηκαν οι Αταίριαστοι με 9,9%, διατηρώντας επαφή με τη διψήφια ζώνη, ενώ το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 8,5%, μένοντας εκτός πραγματικής διεκδίκησης. Χαμηλά βρέθηκε το 10 Παντού με 5,4%, χωρίς να καταφέρει να σηκώσει κεφάλι.

Στον πάτο της κατάταξης το Πρωίαν σε Είδον με μόλις 4,4%, επιβεβαίωσε ότι παραμένει ο αδύναμος κρίκος της ζώνης, με την απόσταση από τον ανταγωνισμό να δείχνει πλέον δύσκολα αναστρέψιμη.

Πηγή: tvnea.com