2026-01-15 09:39:43
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μάχη για τη δεύτερη θέση

 Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώθηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με μία εκπομπή να ξεχωρίζει και τις υπόλοιπες να παλεύουν για τις εντυπώσεις. Στην κορυφή βρέθηκε η Super Κατερίνα με 13,4%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και κρατώντας με άνεση τα ηνία της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Buongiorno με 10,7%, καταγράφοντας σταθερά διψήφια επίδοση και παραμένοντας βασικός ανταγωνιστής της κορυφής. Πολύ κοντά βρέθηκε το Το Πρωινό με 10,4%, σε μια μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να απειλεί την πρωτιά.

Λίγο πιο πίσω κινήθηκαν οι Αταίριαστοι με 9,9%, διατηρώντας επαφή με τη διψήφια ζώνη, ενώ το Breakfast@Star περιορίστηκε στο 8,5%, μένοντας εκτός πραγματικής διεκδίκησης. Χαμηλά βρέθηκε το 10 Παντού με 5,4%, χωρίς να καταφέρει να σηκώσει κεφάλι.

Στον πάτο της κατάταξης το Πρωίαν σε Είδον με μόλις 4,4%, επιβεβαίωσε ότι παραμένει ο αδύναμος κρίκος της ζώνης, με την απόσταση από τον ανταγωνισμό να δείχνει πλέον δύσκολα αναστρέψιμη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time: Πρωτιά για το Survivor – ισχυρό μπλοκ επαναλήψεων...
Prime time: Πρωτιά για το Survivor – ισχυρό μπλοκ επαναλήψεων...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ιστορικό χαμηλό για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
Μεσημεριανή ζώνη: Καταιγιστικές «Αποκαλύψεις», διψήφια μόνο για μία εκπομπή...
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Σκληρή μάχη στην κορυφή
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Liafarm σε συνεργασία με τη Bionat στις 28/1
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη με τρένο σε λιγότερο από 3,5 ώρες – Όλες οι αλλαγές στον κεντρικό άξονα.
Προ-σχετικιστικές υποψίες περί της καμπυλότητας του χωροχρόνου
Προ-σχετικιστικές υποψίες περί της καμπυλότητας του χωροχρόνου
Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!
Κίνα: Πρωτοποριακή έξυπνη ασύρματη σιδηροδρομική συνοδεία τρένων μεταμορφώνει τις βαριές εμπορευματικές μεταφορές!