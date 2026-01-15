2026-01-15 09:39:43
Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News με 13,9%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο σύνολο της ζώνης. Πολύ κοντά ακολούθησε ο Τροχός της Τύχης με 13,2%, παραμένοντας σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Στην τρίτη θέση οι Οικογενειακές Ιστορίες κατέγραψαν 11,8%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία.

Στη συνέχεια της κατάταξης, το The Chase (E) σημείωσε 10,7%, ενώ το Deal ακολούθησε με 10,5%, σχηματίζοντας ένα συμπαγές μπλοκ διψήφιων ποσοστών. Πιο χαμηλά, το Ρουκ Ζουκ κινήθηκε στο 9,3%, με τη Νύχτα Γάμου (ΣΚΑΪ) να ακολουθεί στο 8,6% και το Cash or Trash στο 8,0%, χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά την κορυφή.

Στα χαμηλότερα στρώματα της ζώνης, το Διαχωρίζω τη θέση μου κατέγραψε 7,7%, το Στούντιο 4 7,0%, ενώ το Κωνσταντίνου και Ελένης (E) περιορίστηκε στο 6,1%. Στο τέλος της κατάταξης, το Το ’χουμε! έμεινε στο 4,2%, με τις Καθαρές Κουβέντες να κλείνουν τη ζώνη στο 3,8%, επιβεβαιώνοντας ξεκάθαρα τους χαμένους της απογευματινής μάχης.



